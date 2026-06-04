Energy Emerger jack-up rig; Source: Northern Offshore
Back to overview
Home Fossil Energy 2017-built rig’s Asian multi-well drilling assignment awaits new start date

2017-built rig’s Asian multi-well drilling assignment awaits new start date

Exploration & Production
June 4, 2026, by Melisa Cavcic

Jasmine Energy (JEL), a subsidiary of Singapore’s Rex International, has signaled a revision in the timeline for a multi-well drilling program off the coast of Oman, which will be conducted with a nine-year-old jack-up rig from Texas-headquartered Northern Offshore, a builder and operator of jack-up rigs.

Energy Emerger jack-up rig; Source: Northern Offshore
Energy Emerger jack-up rig; Source: Northern Offshore

Rex International’s indirect subsidiary, Masirah Oil Limited (MOL), has revealed that an updated schedule for its drilling program, covering three development wells, at the Yumna field in Block 50 offshore Oman will be disclosed in due course.

The firm inked a multi-well drilling contract in January 2026 for the 2017-built Energy Emerger jack-up drilling rig, operated by Northern Offshore Drilling Operations.

The same jack-up was also used during the oil and gas operator’s 2024 drilling campaign. Block 50 is an approximately 17,000 square-kilometer offshore concession in the Gulf of Masirah, east of Oman.

The first oil was achieved in February 2020, while the field development plan approval and declaration of commerciality (DOC) for the Yumna field were obtained in July 2020.

MOL, which is an indirect 87.5% subsidiary of Jasmine Energy, is the operator and holds a 100% interest in the block.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News