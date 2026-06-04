NAGA 6 jack-up rig; Source: Velesto
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Velesto’s 2014-built rig takes on multi-well drilling campaign in Southeast Asia

Project & Tenders
June 4, 2026, by Melisa Cavcic

Velesto Sumber, a wholly-owned subsidiary of Malaysia’s Velesto Energy, has won a new drilling assignment for a 12-year-old premium jack-up rig off the coast of Thailand, Southeast Asia.

NAGA 6 jack-up rig; Source: Velesto
NAGA 6 jack-up rig; Source: Velesto

Velesto Energy’s subsidiary, Velesto Sumber, has secured a contract award from Northern Gulf Petroleum (NGP) for the provision of a jack-up drilling rig and associated services offshore Thailand.

This deal, which will see the rig owner provide the 2014-built NAGA 6 jack-up for a drilling campaign in the Gulf of Thailand, comes with a firm work scope of four infill wells and three exploration wells.

Megat Zariman Abdul Rahim, President of Velesto, commented: “We appreciate the confidence placed in Velesto by NGP. The award supports the continued utilisation of our premium jack-up rigs and is expected to contribute positively towards earnings.

The contract award further strengthens Velesto’s drilling segment and reflects continued ability to secure opportunities across our core operating markets amid ongoing offshore development and exploration activities in the region.”

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Velesto claims that the award reflects its continued focus on maintaining reliable rig operations across its offshore drilling campaigns. This contract follows less than a month after the firm secured an assignment with Hibiscus Oil & Gas in Malaysian waters.

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