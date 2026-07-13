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Home News 80% of the exhibition floor already booked: Secure your spot at OEEC 2026

80% of the exhibition floor already booked: Secure your spot at OEEC 2026

Business Developments & Projects
July 13, 2026, posted by Admir Cavalic

With more than 80% of the exhibition floor already reserved, Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) 2026 is well on its way to another successful edition. Companies from across the offshore energy and maritime sectors have already secured their presence, recognizing OEEC as one of the leading platforms for business development in North-West Europe.

Source: Navingo BV

Taking place on 24 & 25 November 2026 at RAI Amsterdam, OEEC brings together the companies, technologies and decision-makers shaping the future of offshore energy. From offshore wind and hydrogen to carbon capture & storage (CCS), oil & gas, maritime innovation and energy infrastructure, the exhibition connects the entire value chain under one roof.

Don’t miss your opportunity

As exhibition space continues to fill rapidly, now is the ideal time to secure your stand. Exhibiting at OEEC offers far more than visibility—it provides direct access to project developers, operators, EPC contractors, technology suppliers, investors, government representatives and research institutions actively seeking new partnerships and innovative solutions.

Source: Navingo BV

Whether your objective is to launch a new product, strengthen existing relationships or enter new markets, OEEC offers a unique environment where meaningful conversations lead to long-term business opportunities.

Be where the industry meets

Every year, OEEC attracts thousands of professionals involved in the offshore energy transition. The event combines a high-level conference programme with an international exhibition, networking events and dedicated matchmaking opportunities, enabling exhibitors to maximise their return on investment before, during and after the event.

With limited exhibition space remaining, companies that have not yet secured a stand are encouraged to do so soon to ensure their preferred location on the exhibition floor.

Celebrate industry excellence: call for nominees now open

Alongside the exhibition, OEEC proudly recognises the people and organisations driving innovation and progress in the offshore energy sector. The Call for Nominees is now open for the Offshore Energy Leadership Award and the Offshore Energy Company Award, which will be presented during the prestigious Awards Dinner on 23 November 2026.

Source: Navingo BV

The awards honour outstanding leadership, innovation and commitment to advancing the offshore energy industry. They provide an opportunity to recognise individuals and organisations whose achievements inspire the sector and contribute to accelerating the energy transition.

Do you know an exceptional leader or company that deserves industry-wide recognition? Now is the time to submit your nomination and help celebrate the pioneers shaping tomorrow’s offshore energy landscape.

Join the Offshore Energy community

Whether you are looking to generate new business, strengthen your market position or showcase your latest innovations, OEEC 2026 is the place to be.

Over 80% of the exhibition floor has already been booked—don’t miss your chance to be part of Europe’s leading offshore energy event.

Reserve your stand today at Get your Stand at Offshore Energy Exhibition & Conference 2026 and find more information about exhibiting, visiting and the awards programme at OEEC.biz

Source: Navingo BV

Note: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed in this article do not necessarily reflect the opinions of offshore-energy.biz.

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