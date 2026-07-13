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Third ORESA innovation call for offshore energy solutions open for applications

Innovation
July 13, 2026, by Nadja Skopljak

Offshore Renewable Energy Sustainability Alliance (ORESA), an Interreg North-West Europe project, is inviting small and medium-sized enterprises (SMEs) developing innovative products, technologies, or services within the offshore energy sector to apply for its third innovation call.

Source: ORESA via LinkedIn

The Innovation Call of the ORESA Accelerator Programme targets SMEs with groundbreaking solutions (TRL 4-6) in the North-West Europe region who are developing innovative products, technologies, or services within offshore wind, wave, tidal energy, as well as the broader blue economy supply chain, such as autonomous and robotic systems, monitoring and inspection technologies, and nature-inclusive and environmental solutions. 

The deadline for registration is July 24.

The Accelerator Programme, hosted by the French Hub and organized by partner France Energies Marines, is designed to help SMEs overcome barriers to market entry and accelerate the development of their solutions.

Selected companies will receive a comprehensive support package tailored to their needs, including expert guidance to refine solutions and business models, connections to a network of industry leaders, partners, and potential clients, opportunities to showcase innovations to a relevant international audience, and a dedicated event designed to fast-track development and collaboration.

The program will take place from November 16 to 20 in Brest, Brittany.

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