Ringhorne; Credit: Vår Energi
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Vår Energi books Scottish firm on multi-year job

Project & Tenders
June 16, 2026, by Melisa Cavcic

Aberdeen-based energy services company THREE60 Energy has landed a long-term assignment to assist Norway’s oil and gas player Vår Energi with activities on the Norwegian Continental Shelf (NCS).

Ringhorne; Credit: Vår Energi
Ringhorne; Credit: Vår Energi

THREE60 Energy has been awarded a four-year project support agreement, which entails options for extension, by Vår Energi, further strengthening the long-standing relationship between the two companies.

The new agreement will see the Scottish firm continue to provide project support across drilling, wells and subsurface disciplines, contributing to the safe and efficient planning and execution of the Norwegian player’s operations.

Jarle Veshovde, THREE60’s Managing Director, commented: “We are proud to continue supporting Vår Energi through this new agreement. It reflects a relationship built over many years, and above all the work our people put in every day to deliver the quality and flexibility our customers need.”

The Aberdeen-based company believes this deal further strengthens its position as a trusted partner, supporting energy operators in Norway through specialist technical expertise and project support.

This contract comes months after BP tapped a joint venture between THREE60 and AF Offshore Decom for integrated decommissioning services at its field in UK waters.

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