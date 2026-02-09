Rendering of the Ruwais LNG concept design; Source: ADNOC
ADNOC and RWE diving into new LNG opportunities as multiple deals boost Germany – UAE energy cooperation

Business & Finance
February 9, 2026, by Melisa Cavcic

United Arab Emirates-headquartered energy heavyweight Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) has joined forces with RWE Supply & Trading (RWE) to look into new opportunities for liquefied natural gas (LNG) supply to Germany and European markets, building on the Middle Eastern player’s existing LNG supply agreements with German companies. New agreements, targeting battery energy storage systems (BESS), ammonia, and sustainable materials, have also been put in place between Masdar and RWE and Covestro, Fertiglobe, and TA’ZIZ.

ADNOC and RWE have struck a strategic collaboration agreement to explore opportunities for LNG supply to Germany and European markets of up to 1 million tonnes per annum (mtpa) for up to ten years. The duo will also consider opportunities in LNG trading, regasification capacity in Germany and Europe and broader ones across the gas and LNG value chain

In addition, Masdar and RWE entered into a memorandum of understanding (MoU) to identify and pursue investments in battery energy storage systems projects in Germany. A MoU was also signed between Covestro, Fertiglobe, and TA’ZIZ to embark on cooperation opportunities in ammonia and sustainable materials.

With these deals, the UAE and Germany are continuing to strengthen energy partnerships, following a completion of a voluntary public takeover offer ADNOC’s XRG made for Covestro, a manufacturer of high-quality polymer materials. The UAE-based giant delivered the first Middle East LNG cargo to Germany in 2023 and has subsequently entered into multiple LNG supply agreements with German companies.

Friedrich Merz, Chancellor of the Federal Republic of Germany, visited the UAE firm’s headquarters during his official visit to the UAE on February 6, 2026. This visit, which builds on the €14.7 billion investment to support Covestro’s long-term growth as a German industrial champion by XRG, is perceived to underscore ADNOC’s central role in advancing the UAE-Germany strategic energy partnership. 

Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, UAE Minister of Industry and Advanced Technology, Managing Director and Group CEO of ADNOC, Chairman of Masdar and Executive Chairman of XRG, welcomed Chancellor Merz and his delegation, alongside senior executives from ADNOC, XRG, and Masdar. 

During the visit, Chancellor Merz was briefed on how ADNOC is set to help meet Germany’s growing energy needs with more LNG supplies, building on its recent offtake agreements for 1.6 mtpa of LNG with German companies from the Ruwais LNG project. The firm is currently also supplying 0.7 mtpa of LNG to German customers from its legacy facilities until the Ruwais LNG project comes online.

The Chancellor was given a tour of ADNOC’s state-of-the-art Panorama Digital Command Center and Artificial Intelligence (AI) Lab and shown how the company is integrating AI from the control room to the board room and deploying advanced technology to maximize value and efficiency. 

Dr. Al Jaber said: “It was an honor to welcome Chancellor Merz to ADNOC Headquarters and to reaffirm the strength of the long-term UAE-Germany strategic partnership, which is based on trust, anchored in mutual respect and built on delivery.

“The Chancellor’s visit to the UAE has provided a platform to unlock new opportunities for partnership across key sectors including energy, industry, AI and advanced technology and we look forward to greater collaboration with our German partners to create long-term value and drive socioeconomic progress.”

The new deals come a month after ADNOC disclosed a final investment decision (FID) for a gas project offshore Abu Dhabi.

