Illustration; Source: Uniper
Back to overview
Home Fossil Energy Uniper signs off on 10-year LNG supplies to India

Uniper signs off on 10-year LNG supplies to India

Business & Finance
February 20, 2026, by Melisa Cavcic

German energy player Uniper has inked a long-term liquefied natural gas (LNG) deal with India’s Gujarat State Petroleum Corporation (GSPC), which provides LNG supplies for the Asian country.

Illustration; Source: Uniper
Illustration; Source: Uniper

The duo has finalized an LNG supply agreement for up to 0.5 million metric tons (mtpa), slated to start in January 2028, under which Uniper will deliver LNG to the GSPC into LNG terminals located in west coast of India.

Carsten Poppinga, Uniper’s Chief Commercial Officer, commented: “The LNG supply agreement with GSPC leverages Uniper’s global energy trading capabilities and expertise in LNG markets to the benefit of both parties.

“It also represents an important relationship with another important government owned gas company to develop affordable and reliable energy solutions for our customers globally.”

With a duration of up to ten years, the agreement between the two companies comes just a few weeks after the summit between Prime Minister Shri Narendra Modi and Germany’s Chancellor Friedrich Merz in Ahmedabad, Gujarat, to further boost the bilateral economic ties between the two countries through such energy cooperation.

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

Avantika Singh, IAS, Managing Director of GSPC, underlined: “We are aggressively scaling our operations to become an eminent force in India’s gas trading sector. This agreement with Uniper, a company in which the German federal government holds a significant stake, serves as a strategic cornerstone in GSPC’s mission to secure competitive, long-term LNG.

“This partnership is a decisive step toward reinforcing GSPC’s portfolio and bridging the escalating natural gas supply-demand gap across Gujarat and the national market.”

This deal comes months after Uniper inked an LNG deal with Canada’s Tourmaline Oil.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News