Troll A platform in North Sea; Credit: Jan Arne Wold and Elisabeth Sahl/Equinor
Equinor-Aker BP pact accelerating development of oil & gas discoveries

Exploration & Production
May 21, 2026, by Melisa Cavcic

Two Norwegian energy players, Equinor and Aker BP, have forged a strategic alliance to augment future production and value creation across selected parts of their oil and gas portfolios on the Norwegian Continental Shelf (NCS), enabling them to better align ownership interests, support coordinated development, and enhance overall resource recovery.

Troll A platform in North Sea; Credit: Jan Arne Wold and Elisabeth Sahl/Equinor

Equinor and Aker BP will seek alignment on key areas of joint interest on the NCS, with the aim of speeding up the development of resources to uphold high production levels and unlock value. The duo has agreed on a set of transactions in the Troll-Fram (Ringvei Vest), Yggdrasil, and Wisting areas that will strengthen alignment on future developments.

Kjetil Hove, Executive Vice President for Exploration & Production Norway, commented: ”Equinor and Aker BP have identified key areas to increase value creation from discoveries that have not yet been developed for production on the Norwegian continental shelf.

“We have completed important transactions that will contribute to efficient resource utilisation and greater value creation. By aligning interests across these assets, we can enable better and faster project decisions.”

The deal includes the divestment of a 19% interest in several discoveries in the Ringvei Vest area to Aker BP, encapsulating the Grosbeak, Røver Nord & Sør, Toppand, and Swisher. Equinor is the operator of Ringvei Vest, expected to be a cluster development of multiple oil and gas discoveries in the Troll-Fram area of the North Sea.

This means that Aker BP is acquiring 19% in licenses PL 090JS, PL 248I, and PL 925 (Grosbeak), PL 248C (Swisher), PL 630 (Toppand), and PL 923 (Røver Nord and Røver Sør).

The agreement is perceived to strengthen the alignment of ownership interests in the licenses, supporting a more coordinated approach to development planning and project execution. The parties also aim to include the Kveikje discovery in the Ringvei Vest development.

In addition, Equinor will divest a 38.16% interest and keep 61.84% in the Frigg UK licence P2343 to Aker BP, enabling joint development of the Omega Alfa discovery and the Frigg field oil resource potential in the area. The divestment will enable coordinated appraisal and development of the cross-border discovery.

In return, Equinor will increase its ownership in the Wisting discovery in PL 537 and PL 537B from 35% to 42.5% and further strengthen its position in the largest undeveloped discovery on the NCS, while Aker BP will pay a cash consideration to the Norwegian state-owned giant of $23 million.

Karl Johnny Hersvik, CEO of Aker BP, underlined: “This collaboration improves ownership alignment in areas where we see significant potential, while coordination with Equinor will further strengthen project outcomes. Omega Alfa has materially increased the prospectivity of the Frigg structure, including on the UK side of the border.

“With a more balanced ownership position, we can now advance exploration drilling to test that potential, which could add meaningfully to the Yggdrasil resource base and support our ambition of producing more than one billion barrels from the area. Ringvei Vest is an area we have followed closely over time. The Kveikje discovery marked our entry, and we have now established a significant position in this prospective area.”

These transactions are interpreted to support Equinor’s strategy to optimize its oil and gas portfolio and enable high-value, timely developments on the NCS towards 2035. The agreements, which have an effective date of January 1, 2026, are subject to regulatory approvals.

Hove added: “These agreements will enable better development solutions, reduce complexity, and support value creation in line with our long-term strategy.”

