Baleine FPSO; Source Altera
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Altera Infrastructure on FPSO duty for Eni’s West African oil & gas project

Project & Tenders
July 3, 2026, by Melisa Cavcic

Italy’s energy giant Eni has tasked Altera Infrastructure with the provision of a newbuild floating production, storage, and offloading (FPSO) vessel for the next phase of its oil and gas development project off the coast of Côte d’Ivoire, West Africa.

Baleine FPSO; Source Altera
Baleine FPSO; Source: Altera

Altera Infrastructure has executed principal agreements with Eni for the supply of a newbuild FPSO for the Baleine Phase 3 development offshore Côte d’Ivoire, for which a final investment decision (FID) was made in May 2026. These agreements cover the engineering, procurement, construction, installation and commissioning (EPCIC) of a new FPSO vessel, together with a fixed 15-year bareboat charter that will support long-term production from the Baleine field

Chris Brett, President, Altera Production, emphasized: “Baleine Phase 3 is an important milestone for Altera and demonstrates our ability to combine compelling commercial solutions for our customers, world-class offshore operations and access to international capital to support major energy developments offshore Africa.  

We are proud to deepen our expanding strategic partnership with Eni and our commitment to Côte d’Ivoire, while delivering a solution that has attracted strong support from leading global investors. This establishes an important platform for future growth and collaboration while further strengthening Altera’s position as a leading provider of offshore production and infrastructure solutions.” 

The project represents the next stage in the phased development of the African field, located approximately 70 kilometers offshore Côte d’Ivoire in water depths ranging from 700 to 1,300 meters. The new FPSO, to be constructed in China by Wison New Energies, will be capable of producing 90,000 barrels of oil per day, process 160 million cubic feet of gas per day, and store up to 1.4 million barrels of crude oil.

Alongside the existing Baleine developments, Phase 3 will increase total field production to approximately 150,000 barrels of oil per day and 200 million cubic feet of gas per day, making the project one of the largest offshore energy developments in West Africa. All gas produced will be allocated to the domestic market, contributing to Côte d’Ivoire’s energy needs, expanding electricity generation and supporting the country’s industrial development. 

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The project builds on Altera’s delivery of Baleine Phase 2, where the company redeployed and now operates the FPSO Petrojarl Kong and the FSO Yamoussoukro. The next phase further strengthens the firm’s long-term strategic partnership with Eni while significantly expanding the company’s presence in Côte d’Ivoire. The project extends Altera Infrastructure’s operational presence in Côte d’Ivoire into the mid-2040s and further strengthens its cashflow backlog.

Upon completion of construction, Altera will own the FPSO and provide long-term operations under the 15-year charter and associated operating agreements. The firm claims to have completed the largest and most complex financing in its history, securing long-term committed funding from international institutional investors.

This financing provides certainty from the commencement of construction through the full 15-year charter period and represents a significant endorsement of the project’s long-term credit quality. The project reinforces Altera Infrastructure’s strategy of combining innovative commercial solutions with world-class offshore operating capability to support major energy developments around the world. 

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