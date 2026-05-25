Eni moves forward with third chapter of oil & gas project in West Africa

May 25, 2026, by Melisa Cavcic

Italy’s energy giant Eni has made a final investment decision (FID) for the next phase of its oil and gas development project off the coast of Côte d’Ivoire, West Africa.

Baleine; Source: Eni
Eni and its partners, Petroci and Vitol, have approved the final investment decision for the Baleine Phase 3 project, said to mark a significant milestone in the development of the largest hydrocarbon discovery ever made in the country.

The full-field Phase 3 development will increase oil production from 60,000 to 150,000 barrels per day and gas output from 80 to 200 million cubic feet per day. All gas produced will be allocated to the domestic market.

This will contribute to Côte d’Ivoire’s energy needs, expanding electricity generation and supporting the country’s industrial development.

The project entails the development of a new floating production, storage, and offloading (FPSO) unit, designed to ensure high standards of operational efficiency and safety and lower environmental impact.

The third stage builds on the phased and fast-track development model already implemented in Baleine’s first two phases, enabling early production while optimizing costs and leveraging existing infrastructure.

Claudio Descalzi, Chief Executive Officer of Eni, commented: “Baleine is a testament to Eni’s exploration and production model, built on excellence in exploration activities, the ability to develop projects through a fast-track and phased approach, and a consistent commitment to sustainability, in continuous dialogue with the host country.

“This project reflects our commitment to strengthening energy security, supporting local economic development and advancing a lower-carbon energy future.”

