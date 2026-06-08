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Brazil-Belgium green shipping corridor powers consortium’s e-fuel uptick agenda

Transition
June 8, 2026, by Melisa Cavcic

A new consortium, facilitated by the Global Maritime Forum and RMI, is set on bringing to life a green shipping corridor between the Port of Açu in Brazil and the Port of Antwerp-Bruges in Belgium to advance e-fuel production and transport.

Illustration; Courtesy of Global Maritime Forum

The consortium, which includes HIF Global, Fuella, NYK Line, Höegh Autoliners, and Wallenius Wilhelmsen, along with the port teams on both ends of the corridor, will assess infrastructure, vessels, and business models to create a roadmap for transporting zero-carbon fuels produced in Açu, such as e-ammonia or e-methanol.

The transport is expected to be powered by the same zero- or near-zero-emission fuels. This new consortium builds on a pre-feasibility study developed by RMI and the Global Maritime Forum in November 2025.

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The study highlighted the competitive projected costs of e-fuel produced in Açu, due to Brazilian policies supportive of green hydrogen production, the country’s largely renewable electricity grid, its abundance of renewable energy sources, and a relatively low cost of capital.

A 2024 report from the same two organisations, Oceans of Opportunity, identified the Port of Açu as a high-potential e-fuel export hub. The Global Maritime Forum and RMI intend to continue to facilitate the realisation of the Açu-Antwerp green corridor.

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To this end, work is already moving at a pace to progress beyond pre-feasibility and develop a feasibility analysis for the corridor. The feasibility analysis is expected to be published by the end of the year, with the consortium meeting regularly in the meantime.

Eleanor Wells, Senior Project Manager at the Global Maritime Forum, commented: “We’re thrilled to be working with these partners to take these important steps towards Brazil’s e-fuel production and bunkering opportunity, whilst supporting the growing demand for e-fuels in Europe.”

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