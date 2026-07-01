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Shenzhen Port and Bureau Veritas partner up for green shipping corridor development

Collaboration
July 1, 2026, by Nadja Skopljak

Shenzhen Port Group and Bureau Veritas Marine & Offshore have signed a strategic cooperation agreement to jointly advance the development of green shipping corridors.

Source: Bureau Veritas

Under the agreement signed in Shenzhen, China, the parties plan to use their respective strengths and resources to deepen collaboration focused on the development of green shipping corridors and related businesses.

“Global decarbonization of the shipping industry requires concerted efforts and in-depth collaboration across the entire industrial value chain. As a world-class port conglomerate, Shenzhen Port Group boasts strengths that are highly complementary to Bureau Veritas’s expertise in technical services and standard-setting,” said Alex Gregg-Smith, President of Bureau Veritas Marine & Offshore.

“Deepening our partnership is of great significance for the green transition of the shipping sector. We hope this collaboration will serve as a catalyst to align domestic and international standards and jointly develop viable pathways for low-carbon maritime trade.”

Bureau Veritas will provide professional technical support to Shenzhen Port Group and industry players at large, with the aim of helping them navigate maritime regulatory policies and translate emerging international rules into practical, implementable measures to align domestic and global industry standards.

Hu Zhaoyang, Secretary of the Party Committee and Chairman of the Board at Shenzhen Port Group, said: “Building on this agreement, we will further expand all-round cooperation across relevant fields, and maximize the combined value of Shenzhen Port Group’s diverse industrial application scenarios and BV’s authoritative technical certification capabilities to achieve mutual benefit through complementary strengths.”

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