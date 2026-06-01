Rendering of Commonwealth LNG; Source: Commonwealth LNG
Back to overview
Home Fossil Energy CB&I scores multimillion-dollar assignment for $13 billion US LNG project

CB&I scores multimillion-dollar assignment for $13 billion US LNG project

Project & Tenders
June 1, 2026, by Melisa Cavcic

CB&I, a designer and builder of storage facilities, tanks, and terminals owned by a consortium of financial investors led by Mason Capital Management, has won a new deal for multiple liquefied natural gas (LNG) storage tanks destined for an LNG export project under development in Louisiana, United States.

Rendering of Commonwealth LNG; Source: Commonwealth LNG
Rendering of Commonwealth LNG; Source: Commonwealth LNG

CB&I has received a significant lump sum contract award, worth between $250 million and $500 million, alongside a full notice to proceed from Technip Energies on behalf of Caturus for the engineering, procurement, fabrication, construction, and pre-commissioning of five 50,000 cubic meter (cbm) full containment concrete LNG storage tanks for the planned Commonwealth LNG 9.5 million tonnes per annum (mtpa) LNG export terminal being built in Cameron, Louisiana.

Mark Butts, CB&I’s President and Chief Executive Officer, commented: “CB&I is honored to support Caturus’ Commonwealth LNG project with this award of five LNG storage tanks. With more than 250 LNG tanks designed and built worldwide throughout our history, our team brings unmatched experience, deep technical expertise, and a proven ability to safely deliver complex storage solutions at scale.

“We appreciate the trust placed in us by Technip Energies and Caturus and are proud to contribute to a project that strengthens U.S. energy leadership and advances global energy security and resilience through reliable, responsibly sourced natural gas.”

This award entails foundation design and construction, piping to grade, and LNG tank top platforms. CB&I’s scope of work will be executed from its Houston-area and Plainfield, Illinois offices, with construction expected to begin in the third quarter of 2026 and mechanical completion targeted for 2029.

The contract follows the final investment decision (FID) for the $13-billion LNG project, which secured long‑term offtake agreements with several players, including EQT, Glencore, Mercuria, Petronas, and Aramco Trading. Phase 1 is anticipated to come online in 2030.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News