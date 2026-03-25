Illustration; Source: Karoon Energy
Back to overview
Home Fossil Energy Changes sweep across Karoon’s executive team with CFO and CCTO picks

Human Capital
March 25, 2026, by Melisa Cavcic

Karoon Energy, an ASX-listed international oil and gas exploration and production company, has revealed two new appointments to fill the role of Executive Vice President (EVP) and Chief Financial Officer (CFO), alongside the position of EVP and Chief Commercial and Technical Officer (CCTO).

Illustration; Source: Karoon Energy

Several months after disclosing the name of its Managing Director and Chief Executive Officer (MD and CEO), the company appointed Eric Williams as EVP and Chief Financial Officer and Mark Mick as EVP and Chief Commercial and Technical Officer, effective from March 23, 2026. Williams succeeds Ray Church, who served in the role for more than 4.5 years.

The areas Mick, who began working for the company in March 2026, is now handling were previously the responsibility of Roland Hamp, EVP Technical, and Stephen Power, EVP Commercial. Both Williams and Mick will report directly to Carri Lockhart, Karoon’s Chief Executive Officer and Managing Director, and will be located at the corporate headquarters in Houston, United States.  

Hamp will continue to be responsible for the FPSO Baúna operatorship transition and will remain with the company until June 30, 2026. Karoon is set on advancing its organic growth opportunities in Brazil and the United States, as well as managing key farm-downs and creating value from the strategic exploration acreage in the Southern Santos Basin.

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

Commenting on these appointments, Lockhart remarked: “After two rigorous search processes from a pool of highly qualified candidates, I am delighted that Eric and Mark have joined Karoon. Both individuals have extensive oil and gas industry experience and significant expertise in their respective fields, which they will contribute towards achieving Karoon’s strategic objectives. With both roles being based in Houston, the appointments align with the Company’s goal of improving collaboration between our corporate and operational teams by reducing time zone challenges.

“Our EVP – General Counsel/Company Secretary and investor relations team will remain located in Australia, to support our Australian shareholder base and satisfy our regulatory obligations. I would like to sincerely thank Ray Church, Roland Hamp and Stephen Power, who will not be relocating to Houston, for their substantial work over the past few years. Each have contributed materially to Karoon’s success and leave behind a strong financial, technical and commercial base for the refreshed Karoon executive leadership team.”

OE logo

