BP executive becomes OMV’s first female CEO

Illustration; Source: OMV
April 21, 2026, by Nadja Skopljak

Austria-headquartered oil & gas player OMV has appointed BP executive Emma Delaney as its first female chief executive officer (CEO), succeeding Alfred Stern.

Delaney has been appointed by OMV‘s Supervisory Board as the Chairwoman of the Executive Board and CEO as of September 1, and will assume the position for a three-year period with the possibility of a further two years, subject to mutual consent.

She will succeed Alfred Stern, who will conclude his CEO mandate as planned on August 31.

The Supervisory Board also decided to extend the mandate of Reinhard Florey, Chief Financial Officer (CFO) of OMV since 2016, by two years, with the option of an additional one‑year extension, with his term of office therefore initially running until June 30, 2029. Florey has also been appointed Deputy Chairman of the Executive Board with immediate effect.

“With Emma Delaney, we are gaining a renowned international executive from the energy sector who will further strengthen OMV with fresh momentum during a period of profound transformation. Due to her professional expertise and extensive international experience, she clearly emerged as the preferred candidate from the search process, in which she also impressed us with her personality,” said Lutz Feldmann, Chairman of OMV’s Supervisory Board.

“The Supervisory Board would also like to thank Alfred Stern already now for the trustful cooperation and for the strategic direction and implementation under his leadership, set to future proof OMV. We wish him all the very best for the future once his mandate concludes as planned.”

