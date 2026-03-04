S-92 helicopter; Source: CHC
Back to overview
Home Fossil Energy CHC Helicopter scores new gig at Equinor’s giant field offshore Brazil

CHC Helicopter scores new gig at Equinor’s giant field offshore Brazil

Project & Tenders
March 4, 2026, by Melisa Cavcic

CHC do Brazil, part of CHC Helicopter that serves as a provider of helicopter services to the offshore energy sector and search and rescue (SAR) operations, has landed a new assignment with Norway’s state-owned energy giant Equinor at a huge pre-salt field in the Santos Basin off the coast of Brazil.

S-92 helicopter; Source: CHC
S-92 helicopter; Source: CHC

Thanks to this deal with Equinor, CHC will provide crew change support for the Bacalhau field offshore Brazil. The contract, which begun at the start of February 2026, enables the firm to operate an S‑92A helicopter from its Jacarepaguá base to transport offshore personnel.

Located approximately 185 kilometers offshore Brazil, Bacalhau lies in ultra‑deep waters. The helicopter services provider claims that offshore operations in this region require reliable aviation services capable of operating over long distances and in challenging offshore environments.

Licia Rocha, Senior Sales Director, Americas and APAC at CHC Helicopter, commented: “Supporting offshore operations in Brazil is an important part of CHC’s activities in the Americas. This contract allows us to apply our operational experience, infrastructure and local presence to deliver safe and reliable aviation services.”

The company underlines that deepwater production remains an important segment of the energy market in the Americas, driving continued demand for offshore aviation services.

“The Americas continues to be a dynamic market for offshore aviation. Our focus remains on maintaining high safety standards, operational reliability and the capability to support customers’ offshore requirements,” added Rocha.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News