ABL lends a hand to Subsea7 offshore Brazil

May 14, 2026, by Nadja Skopljak

ABL Energy & Marine Consultants Brasil has been selected for the marine warranty surveyor (MWS) role to support Subsea7 with the transportation and installation of subsea umbilicals, risers, and flowlines (SURF) infrastructure offshore Brazil.

FPSO Alexandre de Gusmão (Mero 4). Source: SBM Offshore

The scope will encompass pipelines installed on FPSO Marechal Duque de Caxias at Mero 3 and FPSO Alexandre de Gusmão at Mero 4 in the Santos Basin, in water depth between 1,850 and 2,100 meters.

ABL will deliver the technical document review and approval of operational and engineering documentation, suitability surveys of the fleet proposed, on-site attendance to witness and approve all critical onshore and offshore operations, approval of limiting environmental criteria, and attendance at all HAZID and HAZOP meetings.

The company’s operation in Brazil will deliver this scope with offshore transportation and installation (T&I) work currently underway. 

“We are pleased to support Subsea7 in this important next phase development of the Santos basin. Our track record as MWS on Mero 1 and 2 demonstrates ABL’s experience in the Mero field and our contribution to the safe and successful installation of SURF infrastructure in Brazil’s deep waters,” said Andreas Theophanatos, ABL’s regional director for Brazil.

The Mero asset produces hydrocarbons using the FPSO Guanabara (Mero 1), the FPSO Sepetiba (Mero 2), the FPSO Marechal Duque de Caxias (Mero 3), and FPSO Alexandre de Gusmão (Mero 4), which came online in 2022, 2023, 2024 and 2025, respectively.

The operation of the unitized Mero field is conducted by the consortium operated by Petrobras (38.6%), in partnership with Shell Brasil (19.3%), TotalEnergies (19.3%), CNPC (9.65%), CNOOC (9.65%) and Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA) (3.5%), as contract manager and the Brazilian Government’s representative in the non-contracted area.

The four FPSOs and an early production system (EPS) have a combined gross installed production capacity of 770,000 barrels of oil per day.

