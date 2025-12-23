Peru LNG terminal; Source: PLNG
EIG enriches its portfolio with gas infrastructure in Peru

Business & Finance
December 23, 2025, by Melisa Cavcic

Washington-headquartered EIG, through its managed investment vehicles, has acquired a stake from Canada Pension Plan Investment Board in Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP).

Thanks to this acquisition, the firm has obtained a 49.87% equity stake in TGP, which operates Peru’s principal natural gas and natural gas liquids pipelines under a long-term concession, supplying approximately 40% of the country’s power generation.

Matt Hartman, EIG’s Global Head of Infrastructure, commented: “We are delighted to complete this transaction and embark on the next chapter of our partnership with TGP. Our priority is to support TGP’s operational excellence and long-term stability, delivering value for customers and stakeholders throughout Peru.”

The approximate starting point is at kilometer 211 of the TGP pipeline, in the community of Chiquintirca, in the Ayacucho region, south of the Andes, while its end point is the Peru LNG natural gas processing plant, which is located on the Peruvian coast.

The Washington-based firm’s MidOcean Energy increased its interest last year in this LNG export plant, described as the inaugural facility of its type in South America, located in Pampa Melchorita, 170 kilometers south of Lima, Peru.

EIG, which has $24.3 billion assets under management as of September 30, 2025, has committed over $51.7 billion to the energy sector through 421 projects or companies in 44 countries on six continents.

