Japanese player to pour $500 million into EIG’s LNG business

March 20, 2026, by Melisa Cavcic

Tokyo-based Idemitsu Kosan is setting the stage for full-scale entry into the liquefied natural gas (LNG) business with its multimillion-dollar investment in MidOcean Energy, an LNG player formed and managed by the U.S.-headquartered investment company EIG Global Energy Partners (EIG).

Illustration; Courtesy of MidOcean Energy

Idemitsu Kosan has decided to invest $500 million in EIG’s MidOcean Energy as a first step in its full-scale entry into the LNG business. This move enables the firm to secure business opportunities in the LNG sector while continuing its efforts to further enhance the stable supply of energy.

The contract for this acquisition is expected to be concluded by the end of March 2026. MidOcean Energy is participating in LNG projects across multiple regions, including Australia, Canada and South America, as it seeks to build a resilient portfolio that balances cost competitiveness with carbon emissions reduction.

Idemitsu, which is engaged in gas development in Vietnam and the supply of gas to power plants associated with data centers in North America, believes that the latest investment serves as a catalyst to capture the opportunity of participating in the global LNG market through a strategic partnership with EIG’s LNG arm.

The acquisition is subject to the receipt of all necessary approvals and permits under applicable competition laws. The Japanese player claims that LNG emits less CO2 during combustion compared to oil and coal; thus, its global importance is growing as a practical energy source that balances reduced environmental impact with stable supply during the transition to a low-carbon and decarbonized society.

Since its supply regions are geographically diverse, LNG is perceived to offer significant strategic value from the perspective of reducing geopolitical risks and enhancing energy security, enabling diversification of procurement sources.

Against the backdrop of rapid population growth and economic development in Asia, the demand for LNG is growing, primarily for power generation and industrial applications. Recognizing this market environment, the firm positions LNG as a medium- to long-term growth area.

This investment follows MidOcean Energy’s step to augment its stake in an LNG project off the northwest coast of Western Australia (WA). LNG is also increasingly being used as a pawn in geopolitical power games, as illustrated by the recent events in the Middle East.

Related News