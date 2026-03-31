An image showing the Sunrise Wind project and its link to New York as a map
Back to overview
Export cable in place, first turbine being installed at Ørsted’s new US offshore wind farm

Vessels
March 31, 2026, by Adrijana Buljan

Installation of the first of 84 Siemens Gamesa 11 MW wind turbines is underway at the Sunrise Wind project site, approximately 30 miles (approximately 48 kilometers) east of Montauk, New York.

The installation vessel Wind Scylla, owned by Cadeler, arrived at the site on March 25/26, according to the vessel’s AIS data available online. According to Ørsted’s mariners’ briefing from March 30, Wind Scylla and supporting vessels are currently installing a wind turbine at location AS20, one of the wind turbine locations at Sunrise Wind.

Jan De Nul’s vessel Connector has completed the cable laying along the export cable route for Sunrise Wind and will now be conducting cable jointing, beginning with the nearshore joint. The company’s trenching vessel Adhémar de Saint-Venant will continue trenching and other works into May.

HEA Leviathan, owned by HEA Energy, is stationed at the Sunrise Wind offshore converter station for commissioning. The project’s offshore substation was installed last year.

Sunrise Wind is the first offshore wind project in the U.S. to use a high-voltage direct current (HVDC) system, which Siemens Energy and Aker Solutions are delivering under a contract signed with the developer in 2021.

The offshore wind farm will connect to the New York electricity grid at the Holbrook substation in Brookhaven, Suffolk County. According to Ørsted’s latest mariners’ briefing, work at the cable landfall area is currently taking place approximately 1,320 feet (400 meters) off Smith Point Park Beach in Brookhaven.

The 924 MW Sunrise Wind is expected to begin generating power by the end of this year and to be fully operational in 2027.

OE logo

