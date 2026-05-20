ExxonMobil orders more line pipe from Vallourec

May 20, 2026, by Nadja Skopljak

French provider of tubular solutions Vallourec has secured two additional line pipe orders from ExxonMobil Guyana Limited (EMGL) for delivery to the Stabroek Block, under the long-term agreement the companies signed in 2021.

The combined scope includes the supply of over 145 kilometers of coated line pipe for EMGL’s deepwater Hammerhead and Longtail projects, representing approximately 40,000 metric tons, of which 90 kilometers will be insulated with ExxonMobil’s Proxxima resin systems with GDLX subsea insulation technology.

The scope also includes the application of anticorrosion coatings and pipes cladded with corrosion resistant alloy (CRA) weld overlay.

“These new contracts further reinforce Vallourec’s strategic positioning as a key supplier to ExxonMobil Guyana Limited,” said Philippe Guillemot, Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer of Vallourec. “Leveraging our industrial footprint in Brazil, these projects highlight not only the operational excellence of our teams but also the strength of our fully integrated industrial value chain—from production to premium finishing and coating capabilities.

The French firm also noted that it had become the first licensee of Proxxima resin systems with GDLX subsea insulation technology, licensed by ExxonMobil to commercially deploy the technology. To support this development, Vallourec will invest in an upgrade of its coating solutions plant in Serra, Espírito Santo, Brazil.

