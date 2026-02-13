Jumbo Offshore completes mooring line ops for FPSO Errea Wittu; Source: Jumbo Offshore
ExxonMobil’s fifth Guyanese project closing in on first oil: FPSO pre-lay mooring done

Business Developments & Projects
February 13, 2026, by Melisa Cavcic

Jumbo Offshore, a Dutch transportation and installation player, has wrapped up mooring pre-installation activities for a floating production, storage, and offloading (FPSO) unit destined to work on an oil project off the coast of Guyana, which is operated by ExxonMobil Guyana, a subsidiary of the U.S.-headquartered oil and gas giant ExxonMobil.

Jumbo Offshore has completed mooring line installation for the FPSO Errea Wittu mooring spread at the ExxonMobil-operated Uaru field in the Stabroek block offshore Guyana on behalf of MODEC. The scope of work entailed the installation of suction anchors and the pre-lay of mooring lines in preparation for the FPSO hook-up operations.

Freek Muurling, Project Manager at Jumbo Offshore, commented: “I am very proud of the hard work and commitment shown by all Jumbo personnel and subcontractors during the preparation, mobilisation, and execution of this deepwater pre-lay mooring project. The team demonstrated full focus on engineering, procurement, documentation, and meticulous planning in sometimes challenging circumstances.

“The yard and offshore teams’ resilience and teamwork led to a safe and successful completion of the mooring line installation campaign. I would also like to highlight the transparent and constructive communication between Jumbo, MODEC, and Exxon, which created a strong working relationship and contributed greatly to moving the project forward safely and efficiently.”

As the Dutch player performed installation engineering, procurement, mobilisation and marshalling activities to support offshore installation, the offshore campaign was executed using the firm’s J-class installation vessel, Fairplayer. The company claims that all operations were conducted in accordance with project requirements and applicable safety standards.

Located 200 kilometers offshore Guyana at a depth of 1,750 meters, the Uaru field is estimated to hold more than 800 million barrels of oil. The FPSO Errea Wittu will produce 250,000 barrels of oil per day and will have a gas treatment capacity of 540 million cubic feet per day.

The hull sail-away ceremony took place in late June 2025. The unit will have a water injection capacity of 350,000 bpd, a produced water capacity of 300,000 bpd and a storage capacity of 2 million barrels of crude oil.  

A final investment decision (FID) for Uaru was made in April 2023 by ExxonMobil Guyana, which holds a 45% interest in Stabroek, with Hess Guyana Exploration (30%) and CNOOC Petroleum Guyana (25%) as partners.

The estimated investment in the project amounts to $12.7 billion. The FID for the Stabroek block’s sixth development, Whiptail came in 2024, followed by the approval of the seventh project, Hammerhead, with MODEC in charge of a new FPSO unit, which will be deployed at the field.

