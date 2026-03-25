Vallourec scores five-contract win in Indonesia

March 25, 2026, by Nadja Skopljak

French provider of tubular solutions Vallourec has secured five contracts for oil country tubular goods (OCTG) products to be delivered in Indonesia.

Illustration; Source: Vallourec

Vallourec signed two contracts in February for 14,000 tons of OCTG products, part of a series of five contracts signed recently with different operators in Indonesia.

These orders represent a total volume of approximately 36,000 tons of premium pipes and connections to support the oil & gas operations of around 140 wells in the region.

According to Vallourec, the projects are primarily located in deep offshore environments and illustrate the technical challenges of Indonesia’s energy sector, which requires solutions capable of withstanding high pressures and extreme conditions.

The pipes will be entirely heat-treated and threaded at PTCT, Vallourec’s subsidiary in Indonesia.

Jérôme Favre, Senior Vice-President OCTG Services and Accessories Business Line at Vallourec, said: “These successes with different customers highlight the long-standing relationship of trust we have built with key oil & gas players in Indonesia. They confirm the market’s recognition of the quality of our products—and in particular the reliability of our VAM 21 connections—in meeting complex technical specifications for offshore and deep offshore environments.”

