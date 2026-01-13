EnerMech's new job is with Saipem for subsea pre-commissioning project offshore Guyana; Courtesy of EnerMech
Back to overview
Home Fossil Energy Saipem taps EnerMech for job on ExxonMobil’s $12.7 billion oil project off Guyana

Saipem taps EnerMech for job on ExxonMobil’s $12.7 billion oil project off Guyana

Project & Tenders
January 13, 2026, by Melisa Cavcic

Aberdeen-headquartered integrated solutions specialist EnerMech has landed a new pre-commissioning assignment with Italy’s engineering, drilling, and construction services giant Saipem for Guyana’s sixth deepwater oil development project at the Stabroek block, operated by ExxonMobil Guyana, a subsidiary of the U.S. energy giant ExxonMobil.

EnerMech's new job is with Saipem for subsea pre-commissioning project offshore Guyana; Courtesy of EnerMech
EnerMech’s new job is with Saipem for subsea pre-commissioning project offshore Guyana; Courtesy of EnerMech

EnerMech’s fifth pre-commissioning scope offshore Guyana is a subsea pre-commissioning services contract, awarded by Saipem, for ExxonMobil’s Whiptail development approximately 200 miles offshore Guyana in the Stabroek Block.

The Scottish player explains that this award marks its first project on the Whiptail field and builds on its proven track record supporting subsea pre-commissioning campaigns the country, including Liza Phase 2, Payara, Yellowtail, and Uaru fields.

Charles Davison, Jr., EnerMech’s CEO, commented: “This latest award for our Energy Solutions team is another important milestone in our Guyana growth story. It underscores the trust that leading offshore contractors like Saipem continue to place in our people, technology and track record.”

The firm will deliver a full suite of activities, including flooding, cleaning and hydrotesting of subsea risers and flowlines; umbilical post-load out, transit and lay monitoring from the offshore construction vessel; and dynamic umbilical lay monitoring and post-installation testing from a floating production, storage, and offloading (FPSO).

The $12.7 billion Whiptail oil project was sanctioned as ExxonMobil’s sixth project in Guyana’s Stabroek block, with SBM Offshore tasked with the front end engineering and design (FEED) work for the project’s FPSO unit.

EnerMech is establishing a new facility in Georgetown and executing a phased equipment acquisition strategy, including the addition of remote flooding units (RFUs) and subsea test pumps (STPs) to meet the growing demand for offshore energy services in the region.

This assignment follows the one-year contract renewal EnerMech obtained in November 2025 for work offshore Australia with Woodside.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News