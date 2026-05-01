Subsea7, OneSubsea take on multimillion-dollar job at ExxonMobil's Angolan oil project

Subsea7, OneSubsea take on multimillion-dollar job at ExxonMobil’s Angolan oil project

May 1, 2026, by Melisa Cavcic

Subsea Integration Alliance (SIA), comprising SLB OneSubsea and Subsea7, has been tasked by U.S.-headquartered energy giant ExxonMobil with the engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) scope of work at an oil project in Block 15 off the coast of Angola.

Illustration; Source: Subsea7 via LinkedIn

The award of what is described as a substantial engineering, procurement, construction, and installation contract, worth between $150 million and $300 million, will enable Subsea Integration Alliance to handle a subsea tie-back associated with ExxonMobil’s Redevelopment 2.0 Likembe project in Block 15, offshore Angola.

David Bertin, Senior Vice President for Global Projects Centre East for Subsea7, commented: “This project builds on our track record in West Africa, Australia and the US. Together with ExxonMobil, we are committed to delivering the project safely, efficiently and to the highest standards, while continuing to support the development of local capabilities in Angola.”

While project management and engineering will be managed by Subsea7’s offices in Paris, Luanda, Lisbon, and Sutton. SLB OneSubsea will execute the umbilical scope from its Center of Excellence in Moss, Norway, supported by project management and engineering teams based in Houston, as part of SIA’s integrated delivery model.

Olivier Blaringhem, Subsea Integration Alliance Chief Executive Officer, highlighted: “This award further strengthens our relationship with ExxonMobil. It demonstrates how early collaboration through Subsea Integration Alliance enables an optimised development solution and underpins our integrated commercial model.”

The U.S. giant drilled the Likembe-01 oil discovery well between February and April 2024. Located at a water depth of 1,200 meters, the well crossed reservoirs of Miocene age and reached a final depth of 3,013 meters within the perimeter of the Kizomba B development area. Block 15 is operated by ExxonMobil in partnership with Azule Energy, Equinor, and Sonangol.

Angola’s National Oil, Gas and Biofuels Agency (ANPG) described Likembe-01 as the first well drilled within the scope of the preliminary agreements of the incremental production project, aiming to provide incentives to investors to produce additional volumes in concessions currently in production.

Subsea Integration Alliance recently won multiple new assignments, including a front-end engineering design (FEED) deal with Equinor for a Canadian deepwater oil project and inked a collaboration agreement with Petronas for field development projects in Suriname.

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

