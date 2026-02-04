Back to overview
Floatel puts the seal on 2013-built vessel's job with Brazilian oil & gas player

February 4, 2026, by Melisa Cavcic

Floatel International, an offshore accommodation provider, has hammered out an assignment for a 13-year-old semi-submersible accommodation and construction support unit with Brazil’s Brava Energia.

Floatel Victory
Floatel Victory; Source: Floatel

Floatel has now converted a letter of intent, announced on October 24, 2025, into a firm contract, enabling the 2013-built Floatel Victory to provide maintenance and safety unit (MSU) services to Brava Energia off the coast of Brazil.

The MSU deal, which has a duration of six months, with options to extend the contract further, is scheduled to begin in Q4 2026. The previous assignment will end in early Q3 2026, if the options are exercised.

The unit will undergo planned maintenance between the assignments. Floatel Victory is equipped with the Kongsberg dynamic positioning system for station keeping, certified to DP3 class.

The unit, which accommodates 560 people in one and two bed cabins, has a telescopic gangway for client personnel to transfer between the vessel and the host installation.

This contract follows Floatel’s deal with Aker BP for the 2015-built Floatel Endurance to provide accommodation and construction support services to the FPSO Alvheim in the Norwegian North Sea.

