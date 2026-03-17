Brava Energia calls off acquisition of Petronas’ stakes in two Brazilian fields

March 17, 2026, by Melisa Cavcic

Brazil’s oil and gas player Brava Energia has withdrawn from talks for the purchase of the interests Petronas Petróleo Brasil Ltda. (PPBL), a subsidiary of Malaysia’s energy giant Petronas, holds in two Brazilian offshore fields.

FPSO Cidade de Campos dos Goytacazes; Credit: José Augusto Alves/Agência Petrobras

The Brazilian firm revealed its move to buy the entire 50% equity interest currently held by Petronas in the Tartaruga Verde field within the BM-C-36 concession and Module III of the Espadarte field in the Campos Basin in January 2026.

The hydrocarbons flow through the FPSO Cidade de Campos dos Goytacazes, which has been in operation since 2018. After Petrobras communicated its decision to exercise the right to acquire Petronas’ stake, Brava Energia confirmed the termination of its negotiations with the Malaysian firm.

The company claims that it will be reimbursed for the amount paid on the signing, without economic impact, subject to contractual adjustments.

Brava reinforced its discipline in capital allocation and its focus on generating sustainable value for shareholders, prioritizing the continuous evaluation of strategic opportunities in its portfolio.

While the acquisition deal with Petronas was unsuccessful, the Brazilian player managed to boost the output from the Atlanta field months ago, thanks to the connection of two wells previously producing through the FPSO Petrojarl I.

