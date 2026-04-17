Fugro unveils new ROV test pool in Singapore

April 17, 2026, by Nadja Skopljak

Dutch Fugro has opened a new remotely operated vehicle (ROV) test pool in Singapore, which will help its teams identify and resolve technical issues early, validate performance against design requirements, and optimize procedures before mobilization.

Source: Fugro

According to Fugro, the facility provides a controlled environment for functional testing, system integration, calibration and pre-deployment before field deployment, supporting improved reliability, reduced offshore time and enhanced safety outcomes for clients.

“The commissioning of the ROV test pool significantly enhances our ability to technically de‑risk projects before they reach the field,” said Mark Drury, General Manager of Fugro Singapore. “It allows our engineers and operators to test, integrate and validate systems under controlled conditions, ensuring equipment and workflows are fully proven and operationally ready before deployment.”

As for other recent news coming from the company, Fugro has relocated its operations in Canada to the COVE innovation hub on Halifax Harbour to be closer to offshore work, as the facility offers direct access to deepwater infrastructure and specialized capabilities that support applied ocean science, testing and offshore operations.

The Dutch company noted that the key focus of its work at COVE is the expanded use of remote and autonomous technologies suited to Atlantic Canada’s coastal and offshore environments. Fugro also operates a regional remote operations center (ROC) in St. John’s.

“COVE places us at the heart of offshore activity on Canada’s east coast,” said Mark MacDonald, Director of Hydrography for Fugro in the Americas. “From here, we can work closely with clients and partners as offshore work continues to evolve—from new offshore wind development to growing defence and marine infrastructure requirements. Being part of this environment allows us to bring together the right mix of offshore expertise, technology and delivery approaches to support projects as they are planned, built and operated.”

