First ROVs deployed from Boskalis’ new remote operations center

April 13, 2026, by Nadja Skopljak

Boskalis has marked a milestone from its Remote Operations Center (ROC) in Aberdeen, Scotland, with the first deployment of remotely operated vehicles (ROVs) from the new facility.

Source: Boskalis

During the test phase, ROVs underwent a week of intensive trials from Boskalis’ construction support vessel (CSV) BOKA Northern Ocean in the North Sea to validate remote operations across a range of anticipated scenarios.

The milestone follows an 18-month development program and an investment of GBP 40 million (around €46.8 million) in ROVs and the ROC. The center was opened in 2025.

“The Remote Operations Center is a proud milestone for our team and a significant step forward in the way we deliver subsea operations. It demonstrates how innovation and technology can make our work safer, more efficient and better integrated,” said Bart Heijermans, Boskalis’ COO and member of the Board of Management.

“It also represents an important investment in our subsea services offering from our Aberdeen office, creating more than fifty high-quality onshore roles in the next five years to support our offshore crew and vessels while maintaining the high standards our clients expect.

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

