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Fugro’s deepwater ROV services to back drilling activities offshore India

Project & Tenders
August 5, 2026, by Nadja Skopljak

Fugro has secured a three-year contract to deliver remotely operated vehicle (ROV)-based deepwater drill support services for India’s government-owned Oil and Natural Gas Corporation (ONGC).

Source: Fugro

Under the contract secured with Vantage International Management Company, Fugro Survey India will support drilling and completion activities in water depths of up to 3,000 meters on board Vantage’s Platinum Explorer drillship.

The work forms part of ONGC’s deepwater exploration program, aimed at unlocking new offshore energy reserves, strengthening India’s energy security and supporting long-term domestic oil and gas production.

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The Dutch firm will deploy its FCV3000 ROV system to provide comprehensive subsea ROV support across all phases of drilling operations, including subsea installation and intervention, drilling and completion support, BOP and well-control monitoring, cementing observation, and seabed inspection.

“This project reflects strong collaboration and trust between Fugro and its partners to support a strategically important deepwater drilling programme in India,” said Sriram Sreenivasan, Business Line Manager for Marine Asset Integrity at Fugro in the Middle East and India. “By bringing specialist ROV expertise and reliable subsea support, Fugro is helping enable safe, efficient operations while contributing to the success of complex offshore developments.”

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