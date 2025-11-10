Back to overview
Home Hydrogen GreenH making strides in developing green hydrogen projects

GreenH making strides in developing green hydrogen projects

Business Developments & Projects
November 10, 2025, by Ajsa Habibic

Taking the next step in the development of green hydrogen hubs, Norwegian company GreenH has selected compatriot Nel ASA as the technology provider for its projects in Kristiansund and Slagentangen.

Courtesy of GreenH

Following the investment decision for the hydrogen plant in Bodø earlier this year, the hydrogen producer announced that the requirements set by Enova for the support allocation to the projects at Vestbase in Kristiansund and Slagentangen outside Tønsberg had been fulfilled, enabling all three projects to proceed as planned.

In November 2024, the Norwegian company was awarded NOK 391 million (around $38.3 million) in support from Enova for its hydrogen projects, including NOK 129 million ($12.6 million) for the plant in Bodø, which is already under construction.

At Vestbase in Kristiansund, GreenH, together with NorSea, is developing a facility for the direct bunkering of hydrogen to ships. At Slagentangen outside Tønsberg, the company is collaborating with Grieg New Energy on the production of green hydrogen in the Oslofjord.

The company said on November 7 that the Board had made a final investment decision (FID) to develop a green hydrogen plant at Slagentangen, outside Tønsberg.

With the FID in place, GreenH has entered into an agreement with Nel regarding the delivery of electrolyzer equipment, including associated engineering and technical support, for the projects in Kristiansund and Slagentangen.

Final scope, size, and delivery schedules will be confirmed later, but will be a minimum of 10 MW per site, totaling more than 20 MW, Nel said.

“Hydrogen is a fuel for the future. With the projects in Bodø, Kristiansund and Slagentangen, we are taking an important step towards establishing a green infrastructure along the Norwegian coast, facilitating the reduction of emissions from maritime transport and local industry. This is thanks to solid support from Enova,” commented Morten Solberg Watle, CEO of GreenH.

Sigmund Ø. Størset, Senior Adviser and Hydrogen Target Lead at Enova, added: “These projects are central to establishing the first functional value chain for hydrogen. As the projects now move from planning to construction, we are making great strides towards making hydrogen a real alternative for shipping in Norway – and demonstrating that zero emissions are possible in practice.”

Related Article

Related news

List of highlighted news articles