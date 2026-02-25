Worley hops on board Denmark’s national hydrogen transmission network

Back to overview
February 25, 2026, by Nadja Skopljak

Australia’s engineering player Worley has secured an engineering, procurement and construction management (EPCM) services contract with Danish national transmission system operator (TSO) Energinet for the country’s national hydrogen transmission network that will link large-scale green hydrogen production from wind and solar to Germany and wider European markets.

Source: Energinet via LinkedIn

As part of the five-year contract, Worley will provide EPCM services for approximately 41 kilometers of new hydrogen pipeline and the conversion of approximately 89 kilometers of existing natural gas pipeline, together with adjacent infrastructure, for Danish Hydrogen Backbone 1.

The project will be led from Denmark and supported by the company’s teams in other Nordic locations, the UK and Worley’s Global Integrated Delivery team in India.

Commissioning of the Danish Hydrogen Backbone 1 is currently expected by late 2030.

“This contract advances a foundational project in Europe’s emerging hydrogen economy and demonstrates Worley’s EPCM capabilities for critical infrastructure at scale. It also strengthens our position in the Nordics − creating a platform for long-term growth with customers advancing decarbonization across the region,” said Chris Ashton, Chief Executive Officer of Worley.

