Home Fossil Energy History written as CCS technology starts operating on board FPSO

History written as CCS technology starts operating on board FPSO

Carbon Capture Usage & Storage
March 30, 2026, by Nadja Skopljak

Malaysia’s Yinson Production has put into operation the carbon capture and storage (CCS) unit onboard its floating production, storage, and offloading (FPSO) vessel Agogo, said to be the world’s first post-combustion CO2 capture plant installed on an offshore facility.

The milestone is said to be the result of a collaboration with Azule Energy, a joint venture between Italy’s Eni and the UK’s BP, and Carbon Circle.

According to Azule Energy, the CCS system is running on the open-source CESAR1 solvent, an advanced amine blend shaped by years of academic research, international pilots, and global R&D collaboration. With low energy regeneration and high reaction rates, CESAR1 is showing strong potential for large-scale offshore deployment, the company noted.

Source: Yinson Production via LinkedIn

“Together, we successfully integrated and commissioned the system using CESAR1, overcoming the “real world” constraints of tight layouts, limited access, operability challenges, and the need for flexible, modular commissioning supported by comprehensive data logging,” Azule Energy said.

“At Azule Energy, we truly believe that collaboration and innovation are key to accelerating the energy transition. This project stands as a powerful example of what our industry can accomplish when we work together to deliver tangible climate solutions offshore.”

To remind, Azule Energy handed Yinson Production a $5.7 billion contract in February 2023 for the FPSO Agogo, which sailed away in February 2025 from Cosco Shipping Heavy Industry’s shipyard in Shanghai, China. The unit reached its destination at Block 15/06 offshore Angola in May 2025, unlocking the potential of the Agogo and Ndungu fields.

The FPSO has a production capacity of 120,000 barrels of oil per day.

The vessel, the country’s first carbon-neutral FPSO, is seen as the centerpiece of the Agogo Integrated West Hub project, operated by Azule Energy, with a 36.84% stake, alongside partners Sonangol P&P (36.84%) and Sinopec International (26.32%).

