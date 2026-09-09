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India: Larsen & Toubro company gets EPCIC order from ONGC

Project & Tenders
September 9, 2026, by Nadja Skopljak

Mumbai-headquartered L&T Energy Hydrocarbon Offshore (LTEH Offshore), a Larsen & Toubro business, has secured an order from India’s government-owned energy company Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) for the additional development of a project off India’s west coast.

Illustration only. Source: Larsen & Toubro

LTEH Offshore’s scope covers engineering, procurement, construction, installation and commissioning (EPCIC) of three new well-head platforms for the Ratna–I (ADR I) and NLM-14 project, one riser platform, multiple segments of subsea pipelines and cables, and brownfield modifications to existing offshore installations.

The project is aimed at enhancing production and supporting the continued development of ONGC’s offshore assets in the region.

The Indian company said that the order was large, which it defines as having a value between 2,500 and 5,000₹ Cr (around €226 million-€452 million).

“The ADR-I and NLM-14 developments are significant additions to India’s offshore energy infrastructure and demonstrate the continued investment in enhancing production from established offshore assets,” said Parthasarathi Chatterjee, Senior Vice President & Head of LTEH Offshore.

“These projects combine new offshore facilities with brownfield modifications in existing operating fields, calling for careful planning, engineering integration and precise execution. Drawing on our extensive offshore EPCIC experience, we look forward to delivering these developments safely and efficiently, while supporting ONGC’s long-term production objectives.”

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