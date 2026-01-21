Back to overview
Home Clean Fuel Japan’s MHI prolongs research collaboration on ammonia-based clean power in Indonesia

Research & Development
January 21, 2026, by Nadja Skopljak

Japanese major Mitsubishi Heavy Industries (MHI) and Indonesia’s Institut Teknologi Bandung (ITB) have signed a new research agreement to continue exploring the potential of ammonia-based clean power in Indonesia.

Source: MHI

MHI and ITB concluded a memorandum of understanding (MoU) in 2020 to collaborate on research into next-generation clean energy solutions and analysis of big data relating to power plants. The partnership was extended in 2022 and has since progressed through multiple research initiatives focused on ammonia-fired power generation.

Building on earlier joint studies, the extended agreement continues research into ammonia combustion, with a focus on strengthening the understanding of how ammonia can be applied safely and effectively in gas turbine systems.

“Research and development are central to MHI and to our power solutions brand, Mitsubishi Power, as we work to advance cleaner power technologies. We are pleased to continue the momentum of our long-standing collaboration with ITB,” said Satoshi Hada, Senior Vice President of the GTCC Business Division at MHI.

“Ammonia is increasingly recognized as a promising carbon-free fuel, but realizing its potential requires a deep and careful understanding of its unique properties. By building on the progress achieved together, we look forward to strengthening the technical foundations that can support cleaner and more sustainable power generation in Indonesia.”

MHI and its power solutions brand, Mitsubishi Power, together with ITB, aim to reinforce the technical knowledge needed to support the practical use of ammonia in power generation and contribute to Indonesia’s long-term decarbonization goals.

Ari Darmawan Pasek of ITB said: “The transition to cleaner energy is essential in addressing climate change. Our collaboration with MHI reflects the importance of combining academic research with industrial expertise to advance cleaner fuel technologies. We are confident that this continued partnership will contribute valuable insights to support the future role of ammonia in power generation and Indonesia’s decarbonization journey.”

