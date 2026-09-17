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Lamprell joins ‘major’ offshore EPCI project in UAE

Project & Tenders
September 17, 2026, by Nadja Skopljak

A consortium of Lamprell and Larsen & Toubro (L&T) has secured a contract for an offshore engineering, procurement, construction and installation (EPCI) project in the UAE, described as major.

Illustration. Source: Lamprell

The project includes the development of multiple offshore facilities and upgrades to existing infrastructure.

As part of the consortium, Lamprell will deliver the EPCI scope for the subsea pipeline.

“We are pleased to be working in consortium with Larsen & Toubro (L&T) to deliver this important project. Securing a project of this scale in the UAE, where Lamprell has been operating for 50 years, is particularly meaningful as we celebrate our jubilee year,” said Ian Prescott, CEO of Lamprell.

“With world-class facilities, a highly experienced workforce and ﬁve decades of project delivery across the region, we are well positioned to support the successful execution of this important development. This award is another signiﬁcant milestone in what has been a landmark year for Lamprell.”

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