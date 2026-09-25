Back to overview
Home Subsea LD Armateurs welcomes multipurpose support vessel to its fleet

LD Armateurs welcomes multipurpose support vessel to its fleet

Business & Finance
September 25, 2026, by Nadja Skopljak

LD TravOcean, a subsidiary of Louis Dreyfus Armateurs (LD Armateurs) specialized in subsea cable installation and protection, has taken delivery of the DP2 multipurpose support vessel TVO Mariner, previously known as SIDDIS Mariner, following the acquisition announced in April.

Source: LD Armateurs

The 88.3-meter vessel, built in 2011 to Norwegian design standards, features a payload capacity of around 2,500 tons, a 950-square-meter working deck, advanced dynamic positioning, and accommodation for up to 70 personnel.

TVO Mariner was delivered to LD Armateurs in mid-September and will support a range of activities, including telecommunications cables, cable repair projects and offshore wind projects. 

The vessel will operate under the French International Register (RIF) and be crewed by seafarers from LD Armateurs. Technical and ship management activities will be overseen by LD Armateurs, while subsea operations will be conducted by LD TravOcean’s specialist teams.

“The TVO Mariner gives us full ownership on project execution for submarine cable installation and repairs, trenching services and deep water ROV operations. Thanks to this new vessel, we are well positioned to create more added value for our clients in terms of performance, agility and reliability,” said Olivier Le Nagard, Managing Director of LD TravOcean.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News