Back to overview
Home Clean Fuel Lithuanian port home to first joint bio-LNG bunkering in Europe

Lithuanian port home to first joint bio-LNG bunkering in Europe

Green Marine
March 31, 2026, by Nadja Skopljak

Low-carbon fuel solutions provider Anew Climate and Avenir, a provider of LNG and bio-LNG for the maritime sector, have performed Europe’s first joint liquefied biomethane (bio-LNG) bunkering operation.

Source: Anew LNG Limited

During the operation performed at the LNG terminal in the Port of Klaipėda, Lithuania, operated by KN Energies, Anew supplied certified waste-based bio-LNG to Avenir’s 2022-built Avenir Ascension vessel, which transported the product to Sweden for use by vessels operated by Swedish ferry operator Destination Gotland.

Related Article

“Greening shipping is not a future ambition – it is happening today,” said John Cosmo Dwelle, Managing Director at Anew Climate Europe. “By combining our expanding renewable gas network with Avenir’s maritime infrastructure, we are delivering robust, fully certified Bio‑LNG supply chains that are practical, flexibly accessible, and aligned with regulatory requirements. We are proud to launch our first initiative with Avenir as we expand our Bio-LNG offering globally.”

According to Anew, the delivered bio‑LNG meets FuelEU Maritime and RED III requirements and is fully compatible with existing LNG infrastructure, allowing shipowners to reduce emissions without modifying vessels or bunkering systems. The milestone is the company’s first bio-LNG bunkering project in Europe and follows a series of such operations in North America.

