Illustration; Source: Petronas
Back to overview
Home Fossil Energy Local company to carry out soil investigations for Malaysian CCS developments

Local company to carry out soil investigations for Malaysian CCS developments

Carbon Capture Usage & Storage
June 26, 2026, by Nadja Skopljak

Malaysian offshore site investigation specialist Helms Geomarine has secured a long-term contract to deliver offshore soil investigation services for Petronas’ carbon capture and storage (CCS) developments across Malaysia.

Illustration; Source: Petronas

The contract was awarded by Petronas CCS Solutions (PCCSS) for an initial three-year period with an option to extend for a further two years and covers offshore geotechnical investigations for future CCS infrastructure, including carbon storage facilities, injection wells, offshore platforms, subsea pipelines and related offshore developments.

Helms will deliver offshore drilling and sampling, downhole CPTu testing, laboratory testing, pile capacity and jack-up assessments, drivability analysis, and geotechnical reporting services to support engineering design and project execution.

The company said it would deploy its newly commissioned DP2 and four-point mooring geotechnical vessel Keyfield Itqan, equipped with advanced offshore drilling, sampling, downhole CPT and onboard geotechnical laboratory facilities, for the work.

“We are honoured by the trust and confidence placed in HELMS by PETRONAS CCS Solutions. This award reflects our technical capabilities, operational excellence and commitment to safety. As CCS becomes an increasingly important part of Malaysia’s low-carbon future, we are proud to contribute our experience and capabilities towards supporting this strategic national initiative,” said Dato’ Ir. Helmi Zulkawi, Managing Director of Helms.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News