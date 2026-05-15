Back to overview
Home Subsea Petronas picks local tubular running services provider for next five years

Petronas picks local tubular running services provider for next five years

Project & Tenders
May 15, 2026, by Nadja Skopljak

Malaysia’s state-owned oil & gas heavyweight Petronas has awarded a local company a five-year contract for the delivery of tubular running services (TRS).

Illustration. Source: Destini

Kuala Lumpur-headquartered Destini Oil Services, the energy arm of Destini Group, officially secured the contract on March 30, 2026, with it ending on March 29, 2031.

According to Destini, the five-year duration allows it to optimize its resource deployment and leverage established local infrastructure to drive cost-efficiencies for Petronas. The contract will serve as a consistent contributor to the group’s energy division performance over the next five years.

Dato’ Sri Dr Shahril Mokhtar, Destini Group Managing Director, said: “We value the ongoing partnership we share with PETRONAS. Destini is committed to being a reliable TRS solutions provider, especially as we all adapt to the complexities of today’s energy market. We look forward to supporting Malaysia’s energy security through operational excellence and a shared focus on long-term resilience.”

Besides Malaysia, Destini Oil Services is actively present in Myanmar, Indonesia, Vietnam, Brunei and Pakistan.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News