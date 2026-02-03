Back to overview
Maersk enriches fleet with another methanol-powered vessel

Vessels
February 3, 2026, by Nadja Skopljak

Danish shipping and logistics titan A.P. Moller – Maersk has taken delivery of the first in a new series of six dual-fuel mid-size container vessels being constructed at a Chinese shipyard.

Source: Maersk

The Tangier Mærsk was delivered from Yangzijiang Shipbuilding Group’s yard in Jingjiang, China, three months ahead of schedule as part of an order placed in 2023.

The vessel will on its maiden voyage call Shanghai and enter deployment on Maersk’s TP15 service, which connects East Asia with the U.S. Gulf Coast via the Panama Canal.

“We are pleased to take delivery of Tangier Mærsk, marking the first of six vessels in this new series. Together with the remaining vessels in the series, it will contribute to our ongoing fleet renewal and support our long‑term competitiveness,” said Anda Cristescu, Head of Chartering and Newbuilding at Maersk.

Maersk will take delivery of four additional vessels in the series later this year, followed by the final delivery in early 2027. The six vessels have a capacity of 9,000 TEU each and are equipped with a dual-fuel engine able to operate on methanol.

In September 2025, Maersk took delivery of the third methanol dual-fuel boxship in a series of six being built at HD Hyundai Heavy Industries’ (HD HHI) yard in South Korea.

