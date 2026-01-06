Back to overview
Maersk Tankers’ green technology business changes ownership

Outlook & Strategy
January 6, 2026, by Nadja Skopljak

Marine services provider V.Group has acquired Njord, a Denmark-based green technology business founded by Maersk Tankers, as part of its fuel efficiency and decarbonization goals.

Source: Njord

V.Group said that the acquisition enhances its ability to deliver value to shipowners and charterers by combining its existing expertise in compliance and operational efficiency with Njord’s advanced systems and technology integration experience, with the combined offering to provide shipowners and operators with enhanced technical capabilities for navigating the transition to cleaner and efficient operations.

The combination will address growing industry demand for comprehensive tools, solutions and insights that deliver measurable fuel efficiency improvements whilst supporting longer-term carbon reduction targets, the company said.

“This acquisition accelerates our ambition to become the leading fuel-efficiency and decarbonisation advisor and service provider,” said René Kofod-Olsen, Group CEO of V.Group.

“Njord’s technology integration capabilities combined with our operational expertise means we can now offer shipowners and operators a complete fuel efficiency and decarbonisation ecosystem – from compliance guidance through to the technical systems that make alternative fuels and efficiency measures work in practice.”

Njord will continue operating under its own brand and will become part of V.’s wider portfolio of service offerings in V.Services. Frederik Pind will remain the company’s managing director.

“Becoming part of V. represents an exciting new chapter for Njord and for our customers and partners. Shipowners, charterers and operators are under mounting pressure from evolving regulations to find practical solutions for energy efficiency and long-term net zero pathways, and they need partners who can deliver expertise and results. Our combined technology integration capabilities and market-leading services mean we can now provide the comprehensive support our customers need to meet these challenges,” Pind said.

