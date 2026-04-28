Equinor taps Swedish survey firm for multi-year pipeline inspection services

Equinor taps Swedish survey firm for multi-year pipeline inspection services

April 28, 2026, by Nadja Skopljak

Swedish offshore survey company Njord Survey has signed a framework agreement with Norwegian state-owned energy firm Equinor for the delivery of pipeline inspection and integrity services offshore Europe.

Source: Njord Survey

Under the three-year framework agreement, Njord Survey said it would deliver high-resolution geophysical surveys and low CO2e emission vessel operations.

The deal also includes an option to be extended for one year.

“We are incredibly happy and proud to secure this long-term agreement with Equinor,” says Philip Ljungström, Project Director at Njord Survey. “Our teams at sea and onshore have shown exceptional collaboration and precision. This is a great example of how advanced technology, strong client collaboration, and our commitment to sustainability go hand in hand. Equinor has one of the highest focuses on quality and HSE in the world, which aligns perfectly with our own rigorous HSE work and operational philosophy.”

Njord Survey in October 2025 reported a long-term framework agreement with 50Hertz for survey services that will support offshore wind development in the German Baltic Sea.

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

