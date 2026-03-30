Mitsui greenlights $40 million investment in Port of Nigg

Business & Finance
March 30, 2026, by Adrijana Buljan

An investment of over GBP 30 million (around $40 million) in new facilities that will support offshore wind construction at the Port of Nigg in Scotland has received final approval by Maraen, a new integrated energy infrastructure brand launched by Mitsui & Co. Europe and Mitsui O.S.K. Lines (MOL), which acquired Port of Nigg, Global Energy (Group) and Global Energy Services in 2025.

The investment will fund the development of a new heavy-duty quay and roll-on/roll-off (Ro-Ro) capability at the Scottish port.

The final investment decision (FID) covers the construction of a 16,000-square-meter quay at the Eastern Inner Dock, designed to enhance logistics capacity for both inbound and outbound operations. Backed by a GBP 10 million (around $13 million) grant from Highlands and Islands Enterprise, the project forms part of the Scottish Government’s broader commitment to invest up to GBP 500 million (around $662 million) in the offshore wind supply chain over five years.

Construction is expected to begin shortly, with planning consent and a marine licence already secured.

Maraen said the investment would significantly expand the Port of Nigg’s operational capabilities, enabling it to support larger and more complex offshore wind, oil and gas, and nuclear energy projects. The new infrastructure is also expected to attract additional clients and stimulate supply chain activity, contributing to regional job creation.

“Bringing our capabilities together under one brand strengthens our position as an integrated energy infrastructure solutions provider, allowing us to deliver at a greater scale and invest with confidence in long-term growth for our customers, communities and wider stakeholders”, said Yoshihiro Hayakawa, CEO & Managing Director of Maraen.

“The final investment decision on the Eastern Inner Dock Quay demonstrates that ambition, underlining our commitment to supporting complex, large-scale projects across oil & gas, offshore wind and nuclear, and positioning Maraen at the forefront of international energy infrastructure.”

The Port of Nigg, which holds Green Freeport status, has already supported more than 4 GW of offshore wind capacity. The new quay will further strengthen its position by providing a dedicated export and load-out facility for high-voltage cables produced at the nearby Sumitomo Electric HVDC cable facility, Maraen says.

The UK’s renewable energy industry organisation, RenewableUK, has welcomed the FID for the new port facilities.

“The announcement highlights the scale of the opportunity for the UK to expand our offshore wind supply chain, driving the regeneration of ports and establishing them as leading centres of clean energy excellence”, said Jane Cooper, RenewableUK’s Deputy Chief Executive.

“This Green Freeport is already an offshore wind hub, and the new quay will improve Sumitomo Electric’s capability to provide high-voltage cables for offshore wind farms at scale from its factory on the same site. Upscaling the port will attract further private investment from other supply chain companies, with businesses operating side by side to provide components and services for the clean energy sector and create high-quality local jobs”.

