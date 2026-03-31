Tekmar bags €2+ million in contracts for Japanese offshore wind project

Tekmar gets offshore wind order from Japan
March 31, 2026, by Adrijana Buljan

Tekmar Group has been awarded two contracts with a combined value of GBP 2 million (around €2.3 million) for an offshore wind project in Japan, the UK-headquartered company said in an investor update on March 31, leaving the project and the client unnamed.

The main contract involves the supply of Tekmar’s 10th-generation cable protection systems (CPS) directly to the wind farm developer, with work scheduled to commence immediately.

Tekmar said the contract follows its provision of the preliminary technical analysis and design work for the project.

“This award highlights the value of our integrated engineering and technology offering, and our ability to partner with customers throughout the full project lifecycle. It further demonstrates our ongoing success in building a sustainable and diversified order book with multi-year visibility”, said Richard Turner, CEO of Tekmar Group.

The company said the revenue from the contracts in Japan is expected to be recognised across the remainder of its 2026 fiscal year and into the first half of its 2027 fiscal year.

The new contract comes shortly after Tekmar Group was selected to deliver cable protection systems for an offshore wind project in Europe under a contract valued at over GBP 4 million (around €4.68 million).

