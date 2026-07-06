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Nexans inks long-term low-carbon aluminium supply deal with Hydro

Outlook & Strategy
July 6, 2026, by Nadja Skopljak

France’s Nexans has signed a five-year long-term agreement (LTA) with Hydro for approximately 85,000 tons of low-carbon aluminium wire rod, to be used across its European operations in power cable solutions supporting subsea high-voltage infrastructure projects, among others.

Hydro is supplying its REDUXA low-carbon product material to Nexans, which has a verified footprint below 4.0 kg CO2 per kg aluminium, less than one-third of the global average, the French cable maker said.

The agreement will run until 2030 and is said to align with Hydro’s recent investment to expand aluminium wire rod capacity at its Karmøy smelter in Norway. The low-carbon aluminium is manufactured by 100% renewable energy.

Europe’s electrification ambitions depend not only on generating cleaner energy, but also on building the infrastructure needed to transport it efficiently and reliably,” said Vijay Mahadevan, Executive Managing Director for Europe & Chief Operations Officer at Nexans. “This agreement with Hydro strengthens the resilience of our supply chain while supporting lower-carbon electrification. Securing long-term access to responsibly produced aluminium is essential for delivering the critical grid infrastructure Europe needs over the coming decade.”

Besides subsea high-voltage infrastructure projects, the aluminium will be used across Nexans’ European operations in power cable solutions supporting medium-voltage power grids and overhead transmission lines.

Europe’s transition from importing fossil energy to domestically produced renewable power is creating strong demand for modern electricity infrastructure. Our ambition is to work with partners like Nexans and offer stable and reliable supply of the low‑carbon aluminium solutions Europe needs to strengthen its grid, competitiveness and energy security,” said Hanne Simensen, Executive Vice President of Hydro Aluminium Metal.

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