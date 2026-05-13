Red Rock commissions Nexans Electra’s crane systems

May 13, 2026, by Nadja Skopljak

Norway-headquartered Red Rock has completed the commissioning and harbour acceptance testing (HAT) for the crane systems onboard Nexans’ new cable-laying vessel (CLV) Nexans Electra.

Besides the crane delivery, Red Rock also supplied two work baskets with a common HPU solution for the vessel.

Nexans Electra was ordered as the second vessel by Nexans at Norway’s Ulstein Verft and is an updated version of sister vessel Nexans Aurora, delivered in 2021.

Following the launch of the hull from the dock hall on November 13, 2025, which marked the start of the final phase of testing and tuning, Ulstein reported on April 28 that the naming ceremony was held for the cable layer and marked by three godmothers.

“The project marks another important milestone in delivering advanced lifting solutions for demanding offshore environments. Throughout the commissioning phase, our team worked closely with Ulstein and Nexans to verify system performance, functionality, and operational readiness. We look forward to seeing Nexans Electra enter operation and support the next generation of offshore cable installation projects,” Red Rock said.

The 155.2-meter-long and 31-meter-wide vessel is based on the ST-297 CLV design by Skipsteknisk and is equipped with three turntables boasting a 13,500-ton loading capacity. It will be capable of bundle laying of up to four cables simultaneously, hosting a range of subsea tooling, including jetting and burial tools.

Palfinger is delivering a comprehensive equipment package, Remacut, part of NOV, the cable-lay equipment, and Hydroniq Coolers several of its Pleat seawater coolers.

