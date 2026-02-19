COSL Innovator rig; Source: COSL
Back to overview
Home Fossil Energy North Sea oil & gas drilling ops with COSL rig good to go

North Sea oil & gas drilling ops with COSL rig good to go

Exploration & Production
February 19, 2026, by Melisa Cavcic

Norwegian state-owned energy giant Equinor has secured the go-ahead from the country’s authorities to use one of COSL Drilling Europe’s semi-submersible rigs for drilling operations in the North Sea off the coast of Norway.

COSL Innovator rig; Source: COSL
COSL Innovator rig; Source: COSL

The Norwegian Ocean Industry Authority (Havtil) has granted Equinor consent for exploration drilling in block 25/7 in the North Sea.

The 25/7-13 well, known as the Linga prospect, is situated in the production licence 782 S, which is valid from February 6, 2015, up to the same date in 2045.

Equinor is the operator of the license with a 60% stake, while its partner, Aker BP, holds the remaining 40% interest.

Located in the water depth of 126 meters, the well will be drilled with the COSL Innovator semi-submersible rig.

The Norwegian state-owned player booked the rig in August 2023 for a two-year contract, starting in the second quarter of 2025.

The rig deal comes with extension options for three additional years. The 2012-built semi-submersible is designed to operate in water depths up to 750 meters.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News