Back to overview
Home Subsea Ocean Infinity set for geophysical survey at UK’s subsea electricity superhighway

Ocean Infinity set for geophysical survey at UK’s subsea electricity superhighway

Project & Tenders
January 6, 2026, by Nadja Skopljak

Marine robotics company Ocean Infinity is expected to begin a geophysical survey for Eastern Green Link (EGL5), the UK’s fifth subsea electricity superhighway that would connect Scotland and England, in about one week.

Source: Notice to Mariners (KIS-ORCA)

The marine survey activities are planned to commence on January 12 and to be completed by the end of February.

Ocean Infinity will deploy its A7804 offshore survey vessel for the work, as well as the MV Elysse.

A geotechnical survey was on schedule to start in November 2025.

SSEN Transmission and National Grid Electricity Transmission (NGET) are working together to address the need for increased capacity within the transmission network between Scotland and England.

The EGL links form part of planned electricity grid reinforcements to boost the capability of the existing UK transmission network and facilitate increased flows of planned renewable generation in the North to demand centers to the South, supporting the ambition of enabling 50 GW of offshore wind generation by 2030 and achieving a net-zero economy by 2050.

EGL5 will consist of a high-voltage direct current (HVDC) cable connection between Aberdeenshire and Lincolnshire. The project, part of The Great Grid Upgrade, would transport enough clean energy from Scotland to power up to two million homes in parts of the Midlands and South of England.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News