Home Subsea Community input seen as ‘vital’ piece of UK’s next subsea electricity transmission puzzle

Authorities & Government
November 24, 2025, by Melisa Cavcic

Scottish transmission system operator (TSO) SSEN Transmission has sent out an invitation to residents to attend events designed to provide more insight into the plans for the development of the UK’s fifth subsea electricity superhighway project, envisioned to link Scotland and England.

Map showing EGL5; Source: National Grid
While seeking to get the community’s take on Eastern Green Link 5 (EGL5), SSEN Transmission has invited residents to attend information events in Peterhead and Longside to learn more about proposals for this project, which it describes as a major subsea electricity transmission development linking North East Scotland with Lincolnshire in England.

The TSO will host two events on Thursday, November 27. The first one is slated for 10 am – 12 pm at Longside Football Club, Longside, AB42 4GR, and the second one for 2 pm – 7 pm at Peterhead Football Club, Balmoor Terrace, Peterhead, AB42 1EQ. This move follows a stage 1 (non-statutory) consultation carried out earlier this summer.

The objective behind these events is to provide an overview of EGL5, which will connect Aberdeenshire to Lincolnshire via a high voltage direct current (HVDC) subsea cable, as well as information on cable route options from the preferred landfall on the Aberdeenshire coast to the proposed connection point at the Netherton Hub, west of Peterhead. 

In addition, the two events will shed light on the details of the nearshore survey area, covering the section from the preferred landfall point out to 12 nautical miles offshore. The community is being asked not just to attend these events but also to provide their views on the proposed project.

Jenny Irvine, Lead Project Manager from SSEN Transmission, highlighted: “We look forward to welcoming people to our EGL5 information events, where they can meet the project team, review information on cable routing and landfall site selection, and share their feedback.

“Community input is a vital part of our development process, and these sessions will help shape our proposals for EGL5, which, once complete, will transmit up to 2GW of clean energy – enough to power two million homes and make a significant contribution to the UK’s clean energy and energy security goals.” 

Ocean Infinity was slated to kick off a geotechnical survey on November 23, 2025, for EGL5 using the survey vessel A7803. This assignment is scheduled to be completed by the end of February 2026.

While construction on EGL1 started in February 2025, the project is being delayed by 16 months against the backdrop of supply chain constraints.

Meanwhile, the construction of EGL2 began in September 2024 and EGL3 is undergoing a UXO marine geophysical survey, which is due to be done around the end of December 2025.

